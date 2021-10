Rebased kolisid lammaste juurde elama

Kui Sauga külje all Kilksama külas lambaid kasvatav Marion Mändla ühel maipäeval küüni juures voonakest paksust karvakasukast vabastas ja korra pilgu kõrvale pööras, ei uskunud ta oma silmi: kõrval asuva lauda uksest kepslesid kirevas kambas välja kuus paarikuist lambatalle ja nende keskel kaks rebasekutsikat.

«Algul imestasin, et lambad ei tee rebastest üldse välja, siis aga sain aru, et nad on juba tutvunud,» meenutas naine. «Tulid laudast sõbralikult välja nagu üks suur kärgpere.»