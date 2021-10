Igas Eesti piirkonnas on vaktsineerituid vähem kui antikehadega inimesi

«Antikehadega inimesi on igas piirkonnas enam kui vaktsineeritusega hõlmatust, sest igas piirkonnas on ka neid, kes on haiguse läbi põdenud ja pole hiljem ka vaktsineeritud,» selgitas Postimehele seireuuringu juht, Tartu Ülikooli peremeditsiini professor Ruth Kalda.

Näiteks on Ida-Virumaa kõige suurema erinevusega piirkond – seal on 76 protsenti täiskasvanutest antikehadega. «Vähemalt üks kord vaktsineeritud täiskasvanuid on aga piirkonnas tänase seisuga 52 protsenti. Seega vahe on enam kui 20-protsendiline,» selgitas Kalda. Tuleb ka meenutada, et Ida-Virumaal kestis koroonapuhang eelmise sügise lõpust kuni suveni.