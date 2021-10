Haridustöötaja riikliku elutööpreemia pälvinud Helmer Jõgi: olen teinud õiget ja vajalikku tööd

«Iga tunnustus tähendab inimesele teatud mõttes kõrvust kergitatud tunnet, puhtemotsionaalselt. Hea meel on, et me oleme inimestega koos õiget asja teinud ja seda on ka märgatud,» ütles Jõgi.

Küsimusele, millised väljakutsed praegu direktorit ees ootavad, vastas Jõgi, et tuleb mõelda, milliseid teadmisi on inimestel vaja elus hakkama saamiseks. «Ma arvan, et kooli ja õpetajate suur mure on õppekavade nüüdisajastamine ja ajaga sammu pidamine,» sõnas Jõgi ja lisas, et iga direktor ning ka õpetajad peaks uue õppeaasta alguses juurdlema selle üle, milliseid muutusi haridussüsteem vajab. «Kool on ikkagi meeskond ja ühe inimese edu kõikide teiste inimeste pingutus.»