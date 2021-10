Katkenud raseduste puhul võib laste matmine jääda seadusesulgu

Getteri (nimi muudetud, toimetusele teada) rasedus katkes 19. nädalal. Talle ei pakutud võimalust saada oma lapse keha. Haiglas olles tuli tema juurde nõustaja, kes soovitas last vaadata ja temaga hüvasti jätta. «Kuigi esimene mõte oli «ei», sest see tundus raske, mõtlesin ikkagi ümber.»

Getter on mõelnud, et oleks tahtnud teada võimalusest saada beebi keha, samas on ta tänulik sellegi eest, et nõustaja palatisse saadeti. «Ma olen nõustaja nõuande eest tänulik, kuna minu sisse tekkis rahu. Kui ma poleks lapsega hüvasti jätnud, siis oleks see mind piinama jäänud. Aga jah, oleksin tahtnud, et seda võimalust (lapse keha saada – toim) oleks pakutud,» rääkis Getter.