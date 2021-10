Teema pole uus. Juba aastaid tagasi kaalus Tallinna linnavalitsus võimalust vaadata üle või koguni lõpetada eraettevõtetega 2006. aastal sõlmitud, ent ajaga üha ebamõistlikumaks muutunud nn koolihaldamise lepingud. Ometi on need seni püsinud.

Kui linnapea Mihhail Kõlvartilt (KE) mainitud koormavate lepingute muutmise või lõpetamise kohta küsida, ütleb ta, et töö käib, ent põhjalikum vastus võtab aega. Linna vastust oodates võtavad teema Postimehega jutuks Tallinnas opositsioonis olevate erakondade esindajad.

«Neli aastat tagasi ütles toonane linnapea Taavi Aas (nüüd majandusminister, KE – toim), et lepingud tuleks lõpetada, sest need pole linna huvides, aga seni pole seda mingil põhjusel tehtud,» ütleb Raimond Kaljulaid, kes nüüd kuulub sotsiaaldemokraatide ridadesse.

Tõepoolest, nelja aasta eest kohalike valimiste eel ütles Aas, et linnavalitsus on teinud ettepaneku koolide hoonestusõigus- ja halduslepingud refinantseerida, sest pankade pakutav intress on palju soodsam kui neis lepingutes sisalduv.