Haiti palus ÜRO abi jõuguvägivalla ja kuritegevuse ohjeldamiseks

Haiti president Jovenel Moïse tapeti juulikuus ja riik pole toibunud ka 7,2 magnituudisest maavärinast, milles sai surma enam kui 2200 inimest. Vahepeal on Haiti võidelnud üha hoogustuva jõuguvägivallaga, mis on kaasa toonud mõrvad, inimröövid ja relvastatud võimuvõitluse kurjategijate vahe.

«Haiti korrakaitse on töötanud selle nimel, et järgida ÜRO politseiekspertide sel suvel antud soovitusi. Kuid politseijõud on liiga alarahastatud ja väheste ressurssidega. Haiti valitsus peab rakendama terviklikumat lähenemist jõuguvägivallaga võitlemisel,» rääkis ÜRO Haiti saadik Helen La Lime nõukogule.