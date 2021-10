SAPTK korraldab Tallinnas Vabaduse väljakul meeleavalduse

Meeleavaldus korraldatakse selleks, et nõuda COVID-19 vastases võitluses austuse taastamist vaba ühiskonna aluseks olevate põhimõtete vastu.

Samuti rõhutatakse, et inimestele tuleb teha COVID-19 varajase koduse ravi võimalused kättesaadavaks, et statistilisi andmeid koroonaviiruse leviku kohta ühiskonnas tuleb esitada ausameelselt ning et avaliku võimu poolt sihilik hirmu külvamine ei ole lubatav.