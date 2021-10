Valgevenelaste punavalge revolutsioon muutis riiki ja rahvast

150 000-200 000 valgevenelast on oma kodumaalt lahkunud pärast seda, kui rahumeelsed protestid ja punavalgete lippude all toimunud demonstratsioonid brutaalset maha suruti.

Välisvalgevenelaste seas on silmapaistvaid kultuuritegelasi, poliitikuid, ajakirjanikke, politolooge ja teiste alade eksperte, kes esinevad tihti Euroopa Liidu riikide ja teiste maade üritustel. Eesmärk on mitte unustada ja jõuda lõpuks lahendusteni, mis vabastaks Valgevene türannist.

Peale eelmise aasta presidendivalimisi 8. augustil oli lühemat või pikemat aega kinnipeetud üle 45 000. Inimesed on peksmiste ja vangistamiste hirmus tänavatelt tagasi tõmbunud ja ühiskond näib olevat tasalülitatud. Kuid tegelikult see nii ei ole, sest hoolimata kõigist takistustest jägib enamus valgevenelasi välismaal toimetatavat vaba meediat ning opsositsiooniliidrid naabermaades hoiavad Valgevene teemat maailmas üleval.

Diktaator klammerdub Venemaa külge, sest ta teab, et neil on teineteist vaja. Lääneriigid kehtestavad uusi sanktsioone, sest isegi kui oldi leebumas peale eelmise aasta demonstratsioonide mahasurumist, siis pärast seda, kui Valgevene kaaperdas Ryanairi lennuki, et vahistada teisitimõtleja ning hakkas augustis-septembris üle Euroopa Liidu piiride suruma Lähis-Idast kohale toodud inimesi, on ka nende kannatus katkenud.