Saksa sõjavangidel võis Paljassaares olla oma kabel

Kui Riigi Kinnisvara AS Kalaranna fordi, hilisema Patarei vangla maha müüs, pidi endale uue asupaiga leidma ka Säästva Renoveerimise Infokeskuse (SRIK) vanamaterjali ladu, mis siiani oli asunud fordi muusikakomando majas, Kalaranna tänava pool asuvas punastest tellistest hoones.

See tekitas SRIKi juhatajas Tarmo Andre Elvistos suurt huvi. Paraku selgus, et mingites ametlikes dokumentides pole hoone kohta ridagi. Jäätmejaama haldab Tallinna Jäätmekeskus ja nii on ka ehitis ametlikult nende valduses. Valdaja andis Elvistole vabad käed hoone korrastamiseks.