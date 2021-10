VIDEO ⟩ Viimase hukkamise juures viibinud prokurör: ta suruti põrandale ja läks suureks rabelemiseks

Päevalehes ilmus 27. septembril 1991 lakooniline uudisnupp: «Siseminister Olev Laanjärv ütles ETA-le, et esimene surmanuhtlus pärast 1968. aastat viidi Eestis täide 11. septembril grupiviisilise tapmise toime pannud Rein Oruste suhtes. Siiani tehti seda Peterburis. Minister Laanjärve sõnul andmeid surmanuhtluse täideviimise koha, täideviijate jms. kohta ei saa ega tohigi keegi kunagi teada saada. Sellest on teadlik ainult väga kitsas inimeste ring. «Täideviimise reeglid on minu poolt kinnitatud ja need on välja töötatud rahvusvahelisele korrale tuginedes. Kohtuotsuse täideviimise koht ja kõik muu on olemas, kontroll ja selle tegevuse seaduslikkus on tagatud. Seda näitas ka esimene surmanuhtluse täide viimine.»»