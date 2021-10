Kohus tühistas Igor Gräzini trahvi

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskus määras 69-aastasele Gräzinile 400-eurose trahvi selle eest, et ta tagurdas oma autoga otsa teisele sõiduautole ning lahkus avariikohalt.

13. veebruaril sai politsei väljakutse Nõmmele Vana-Mustamäe tänavale, kus Gräzin olevat oma Opel Mokkaga tagurdanud otsa Audile, kuid ei teavitanud sellest politseid ega auto omanikku. «Tagurdamine kahtlemata oli, aga mitte sellisel kujul. Ma ei teavitanud politseid, sest ma ei olnud teadlik, et midagi on juhtunud,» on Gräzin kinnitanud.