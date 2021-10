Eesti sõlmis 290-kilomeetrise laskeulatusega rannakaitserakettide ostulepingu

Laevatõrje raketisüsteem Blue Spear 5G SSM on mobiilne täppisrelv, mis on võimeline töötama iga ilmaga nii päeval kui öösel ning võimaldab horisonditaguste, liikuvate ja statsionaarsete merel asuvate sihtmärkide tabamist.

Relva maksimaalne laskeulatus on 290 kilomeetrit. Relv kasutab sihtmärgi otsinguks aktiivset radarsensorit, täpset navigeerimist ja robustset sidesüsteemi, mis on immuunne elektroonilise võitluse vahenditele.

Laanet nimetas pressikonvertentsil rannakaitsevõimekuse arendamise maksumumuseks üle 100 miljoni euro. Teisipäeval sõlmitud leping on konfidentsiaalne ning lepingu täpne maksumus ei ole avalik. Vastuseks küsimusele, mitu süsteemi osteti, vastas Laanet, et «piisavalt» ning lisas, et ka ostetud süsteemide kogus on salastatud.