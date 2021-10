Merevägi moodustab uue rannakaitseüksuse

Riigi kaitseinvesteeringute keskus ja kaitsevägi sõlmisid teisipäeval Singapuris paikneva ettevõttega Proteus Advanced Systems raamlepingu rannakaitserakettide ostmiseks. Kaitseminister Kalle Laanet ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et kogu rannakaitsevõime väljaarendamiseks on ette nähtud üle saja miljoni euro, kuid teisipäeval sõlmitud leping on konfidentsiaalne ning lepingu maksumus ei ole avalik. Vastuseks küsimusele, mitu süsteemi osteti, vastas Laanet, et «piisavalt» ning lisas, et ka ostetud süsteemide kogus on salastatud.