Eesti võtab relvastusse 290 kilomeetri kauguselt tabavad raketid

Relva maksimaalne laskeulatus on 290 kilomeetrit. Rakett kasutab sihtmärgi otsinguks aktiivset radarsensorit, täpset navigeerimist ja robustset sidesüsteemi, mis on immuunne elektroonilise võitluse vahenditele. Blue Spear 5G SSM on võimeline töötama iga ilmaga nii päeval kui öösel ning võimaldab tabada horisondi taha sihtmärke, ka liikuvaid.