OTSE POSTIMEHEST ⟩ EKRE Keskerakonnaga ühte koalitsiooni ei lähe

Tallinna opositsiooni linnapeakandidaadid soovivad eristuda Keskerakonnast, hoolimata sellest, et nägemus pealinna tulevikust on üsna samasugune.

EKRE paneks juba tuleva aasta eelarvesse erakonna rahalised valimislubadused, milleks on toetused nii noortele kui pensionäridele, samuti sünnitoetused. Pikemas perspektiivis tahab ka EKRE panustada paremasse liikluskorraldusse, investeerides nii mitmetasandilistesse ristmikesse kui muudesse uutesse liikluslahendustesse. «Minu sõnum on see, et pealinnas ei tohi vastandada erinevaid liiklejaid, jalakäijaid ja autosõitjaid, ühistranspordi kasutajaid ja jalgrattureid, nad kõik peavad saama normaalselt liigelda,» kinnitas Martin Helme.