Pakistani edelaosas sai maavärinas surma vähemalt 20 inimest

«Praegustel andmetel on hukkunud 20 inimest. Ohvrite arv võib veel kasvada,» ütles Belutšistani provintsi kriisiolukordade ameti juht Naseer Nasar uudisteagentuurile AFP.

Hashmi andmetel on hukkunute seas sõnul naine ja kuus last.

«Saime teavet, et maavärina tõttu on hukkunud 20 inimest. Päästetööd on käimas,» sõnas provintsi siseminister Mir Zia ullah Langau.