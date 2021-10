Skandaalne filmimees 1,8 miljoni vaatajaga videos: Eesti ametivõimud organiseerisid pronksiöö ajal koonduslaagri

Linnaarhitektuurile keskenduv Varlamov veab Youtube's saatesarja endistest Nõukogude Liidu vabariikidest ning Eesti saate pealkirjas nimetas ta Eestit kõige arenenumaks endiseks Nõukogude vabariigiks. Varlamovi saade iseenesest oli hoiakult positiivne, ülevaatlik ning heas tasakaalus, kus teiste seas said sõna Raivo Vare, Marju Lauristin ja Eestis elav endine Venemaa opositsiooniline ajakirjanik Artjom Trotski.

2007. aasta kevade pronksiöö sündmuseid kirjeldas aga Oleg Bessedin, kellest Postimees kirjutas põhjalikumalt maikuus. Bessedin on taganud endale kaitsepolitsei püsiva tähelepanu, kuna on aastaid rääkinud Eesti natsilembusest, korduvalt teinud propagandavideoid Venemaa telekanalitele, poolmuidu kaastööd Tallinna linnale ja reklaami Keskerakonnale. Ka nüüd, valimiste aegu, on Bessedin oma Youtube'i kanali sisu pühendanud eelkõige Keskerakonnale.