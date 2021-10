ELi riikide piiriületaja ankeedid jooksutavad reisijatel juhtme kokku

Lennujaamade ja -firmade ühendused juhtisid juba juuni lõpus tähelepanu sellele, et Euroopa Liidul on vaja ühtset reisihõlbustamise mehhanismi. Lisaks Covid-tõendile leiti, et oluline on ka ühtse digitaalse piiriületaja ankeedi (dPLF) rakendamine.