Balti riigid hoiavad ELi kõrget nakatumist

<p>Teadusnõukoja liige, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer ütles Postimehele, et uute juhtude suhtarvult edestab Eestit ELis vaid viis riiki: Läti, Leedu, Serbia, Montenegro ja Rumeenia. «Koroonasurmade poolest on need riigid samuti meist ees, nagu ka Bulgaaria ning Bosnia ja Hertsegoviina,» lisas teadlane. Näiteks Leedus on koroonasurmasid miljoni elaniku kohta üle kahe korra rohkem kui meil.</p>