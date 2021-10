Hoogsalt levima hakanud väite järgi on oht, et president Karise tulekuks jääb rahast puudu. Kantselei direktor Tiit Riisalo rõhutas eile, et praeguse eelarve jääk on tegelikult üle 1,3 miljoni euro. Võrdluseks: kantselei aastaeelarve on ligi 5,7 miljonit eurot.