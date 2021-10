Interpol tühistas Süüria režiimile kehtestatud piirangud

Piirangute taustal olid rahvusvahelised sanktsioonid Damaskuse vastu seoses režiimi toime pandud rikkumistega Süüria sõja algfaasis.

«Kooskõlas peasekretariaadi peakorteri soovitusega kinnitas Interpoli täitevkomitee, et Süüria suhtes kohaldatavad parandusmeetmed tühistatakse,» seisab Interpoli avalduses.

See samm tähendab, et Damaskus saab otse vastu võtta ja saata sõnumeid teistest Interpoli riiklikest büroodest. Need juurdepääsuõigused olid peatatud alates 2012.

Avalduses rõhutati, et on vale väita, et Süüria võeti Interpoli tagasi, kuna see on olnud liikmesriik alates 1953. aastal.

Soovitus «parandusmeetmed» tühistada olevat tehtud pärast Süüria Interpoli büroo sõnumite hoolikat jälgimist.

Interpoli riiklikel büroodel on siiski endiselt õigus otsustada, milliste teiste riikidega teavet jagada, seisis avalduses.

Avalduses lisati, et Süürial ei ole õigust anda välja rahvusvahelisi «Red Notice» vahistamismäärusi, kuigi ta võib, nagu iga liikmesriik, paluda seda teha Interpoli peasekretariaadil.

Kõik taolised taotlused vaadatakse Interpoli sõnul põhjalikult läbi.

«Red notice» ehk «punane märge», tähendab, et Interpoli liikmesriik on andmebaasi pannud üles teate, et konkreetne isik on kuskil riigis tagaotsitav.

Sellistest kinnitustest hoolimata on Interpoli samm anda Süüriale juurdepääs infovõrkudele mõned aktivistid ärevaks teinud.

Inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch Süüria-ekspert Sara Kayyali kirjeldas seda Twitteris «ohtliku arenguna», öeldes, et «vastupidistest väidetest hoolimata on varem esinenud Red Notice teadete kuritarvitamist repressiivsete valitsuste poolt poliitiliselt motiveeritud vahistamisteks».

Muu hulgas ka Prantsusmaa välisministeerium ei toetanud seda sammu.