Apteekides on Covid-19 vastu vaktsineeritud ligi 9000 inimest

Eesti Proviisorapteekide Liidu juhi Ly Rootslase sõnul on huvi apteekides vaktsineerimise vastu suur. «Alustasime juuli lõpus kaheksa apteegiga, kuid esimese nädalaga oli selge, et inimestele meeldib apteekides vaktsineerimise mugavus ja nii lisasime juurde apteeke üle Eesti,» ütles Rootslane.

Vaktsineerida saab 24 apteegis üheksas maakonnas ja Covid-19 vaktsineerimine apteekides jätkub aasta lõpuni. EPAL on andnud ka tagasisidet vaktsineerimise komisjonile, et ollakse valmis jätkama ka edaspidi, sest varsti on vaja süstida ka kolmandaid Covid-19 vaktsiini annuseid.