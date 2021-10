Riik tunnustas aasta õppijaid, õpitegu ja koolitajaid

Laureaate ja külalisi tervitasid ning auhinnad andsid üle Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter- Nemvalts ning ETKA Andras juhatuse esimees Ene Käpp.

«Õppimine lapseeas on suur pingutus, õppimine täiskasvanuna veelgi suurem väljakutse,» nentis Kristi Vinter-Nemvalts. «Julgustate oma lugudega paljusid, kes täna kahtlevad, kas töö ja laste kõrvalt on võimalik lõpetada gümnaasium, saavutada uus kvalifikatsioon või kas hobist võib saada sissetulekuallikas,» tunnustas ta.

«Õppija hoiakud ja harjumused on need, mis tema õpinguid kujundavad. Koolitaja ülesanne on teda toetada,» rõhutas Ene Käpp. «Pikaajalise traditsiooniga täiskasvanud õppija nädala tegevustega väärtustame täiskasvanuharidust laiemalt. Riigi ja kolmanda sektori koostöös peitub elukestva õppe võti,» lisas Käpp.

Aasta õppija 2021 on Tenno Lauri Hiiumaalt, aasta õppija 2021 eripreemiad said Maarja Võrk Raplamaalt ja Andres Härm Viljandimaalt ning aasta õppija 2021 rahva lemmikuks osutus Aira Jõõts Harjumaalt.

Aasta õppija Tenno Lauri tegi otsuse pärast pikaajalist politseitööd pensionile minna. Et aga mitte koduseks jääda, otsustas ta tööle asuda MTÜ Samaaria Eesti Misjoni hooldekodus hooldustöötaja ja Hiiumaa Haiglas autojuhina. 2020. a septembris alustas Tenno õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuses hooldustöötaja 3. kutsetaseme erialal: «Õppimine on andnud palju uusi kogemusi. Kooliskäimine toob vaheldust, äratab ellu ja aktiveerib heas mõttes. Eesmärk on koolis omandatud teadmisi ja oskusi hiljem igapäevatöös kasutada.»

Aasta õppija 2021 eripreemia tiitliga pärjatud Maarja Võrk asus pärast 26. aastat taas õppima –Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis rehabilitatsioonikorraldust. Pärast kooli lõpetamist viis ta ellu mõtte uue rehabilitatsioonimudeli Eestisse toomisest. Andres Härm lõpetas suvel Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi ning gümnaasiumiõpingute kõrvalt sai IT-tugiisiku 4. taseme kutse. Sellest sügisest õpib ta Tallinna Tehnikakõrgkoolis IKT vallas.

Rahva lemmikuks valitud Aira Jõõts oli 2018. aastani lasteaiaõpetaja. Kolm aastat tagasi alustas Aira raamatukogusse tööle asudes ühtlasi õpinguid Tartu Ülikooli infokorralduse õppekaval.

Aasta õpitegu 2021 on Mulgimaad tutvustav koguperemäng Mulgimaa Peremäng. Selle eesmärk on tutvustada Mulgimaad, seal elavaid ja toimetavaid inimesi, huvitavaid tuntud ja tundmatuid ajaloolisi kohti ning eluolu nii minevikus kui tänapäeval.

Koolituskeskuse Tungal asutaja, juht ja koolitaja Riina Kütt pälvis tiitli aasta koolitaja 2021. Ta on veendunud kogemusõppe pooldaja ja usub, et kõik täiskasvanud suudavad ennastjuhtivalt õppida. Riina on ka Võru- ja Põlvamaa koolitajate klubi eestvedaja ja alates 2016. aasta septembrist tegutseb EPALE täiskasvanuhariduse saadikuna.

Lisaks anti välja kaks aasta koolitaja 2021 eripreemiat, mille pälvisid Daniel Kotsjuba ja Veiko Hani. Daniel tegeleb kõiki kaasava disaini praktiseerimise ja arendamisega ning koolitustega samas valdkonnas. Ta on Eesti Kunstiakadeemias kaasava disaini kursuste külalisõppejõud ja avatud akadeemia koolitaja. Ühtlasi on Daniel üks viiest Eesti avaliku sektori innovatsioonitiimi liikmest. Veiko on IKT-valdkonna koolitaja, kes on panustanud tuhandete Eesti haridustöötajate digipädevuste arendamisse. Oma koolitusettevõttes Eduring on Veiko tegelenud ka koolide IT-juhtimise ja haridustehnoloogilise nõustamise ning õppematerjalide digiteerimisega.

Aasta õppija tiitlile esitati kevadel kokku 135, aasta koolitaja tiitlile 71 ja aasta õpiteo kategoorias 58 kandidaati. Nende hulgast valisid maakondlikud komisjonid välja nominendid ning riiklik komisjon võitjad.