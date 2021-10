Gripivaktsiini tulek meenutab segadusi koroonavaktsiiniga

Esimene kogus gripivaktsiini saabus Eestisse septembri keskel. Perearstikeskused ja erakliinikud said hakata seda ostma nende jaoks, kes gripivastase kaitsesüstimise eest ise maksavad. Tegu on valdavalt nooremapoolsete huvilistega. Üle 65-aastastele riigi poolt tasuta lubatud annused toppavad aga hulgilaos, kuigi vaktsineerimise ettevalmistamiseks on sotsiaalministeeriumil olnud aega üheksa kuud.