Avalik pöördumine: turistid ei julge Eestisse tulla ja inimeste töökohad on ohus

Avalik pöördumine sotsiaalministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole

Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus (ECDC) soovitab karmistada meetmeid Eestist pärit reisijate suhtes. Samuti soovitab ECDC siia mitte reisida.

Tagasihoidliku vaktsineerimisedu ning viirusleviku ebaefektiivse piiramise tõttu viimastel nädalatel oleme võitluses koroonapandeemiaga jõudnud taas faasi, kus lisaks inimeste tervisele ja elule on ohus paljude inimeste töökohad.

Sissetuleva turismiga tegelevad Eesti ettevõtted näevad, kuidas juba mõnda aega tühistavad meie välismaised partnerid grupireise Eestisse, sest nende hinnangul on meie haigusnäitajad muude sihtkohtadega võrreldes liiga kõrged. Turistid lihtsalt ei julge Eestisse tulla, neil on hulganisti teisi valikuid.

On üheselt selge, et Eestis kerkinud nakkusnäitaja paneb teist talve järjest turismi- ja rahvusvahelise transpordiga tegelevate ettevõtted suure löögi alla, milles on kõige vähem süüdi selle sektori töötajad. Paraku tähendab see taas tugevat survet inimeste töökohtadele, sissetulekutele, vaimsele tervisele. Täiendavalt nõrgestab viirusolukord Eestis kohalike ettevõtete konkurentsivõimet tulevikus.

Pöördume käesolevaga sotsiaalministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole, et valmistada aegsasti ette palgameetme kehtestamine turismi- ja rahvusvahelise transpordiga tegelevate ettevõtete töötajatele kuni Eesti naasmiseni madalamale riskitasemele ECDC rahvusvahelisele kokkuleppele vastaval skaalal. Näeme vajadust töötasumeetme rakendamiseks koheselt, hiljemalt 1. novembrist.

Ain Käpp, EHRLi president

Tiit Pruuli, ETFLi president