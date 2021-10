Algab kohalike valimiste valimisnädal

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe toonitas, et juhul, kui valija tunneb, et e-hääletamise hetkel polnud tema hääletamise salajasus tagatud, on tal võimalus kuni laupäeva õhtuni oma valikut uuesti e-hääletades muuta. «Kui valija on valimistel osalenud nii elektrooniliselt kui ka pabersedeliga, läheb arvesse ainult jaoskonnas tehtud valik. Sellest aastast saab valija veel ka pühapäevasel valimispäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-häält muuta,» märkis Koitmäe.

Valimisnädala reedest pühapäevani on avatud kõik 448 valimisjaoskonda üle Eesti. Siis saab valija hääletada ükskõik millises oma linna või valla valimisjaoskonnas, Tallinnas linnaosa jaoskonnas. Erandiks on Peipsiääre vald Tartumaal, kus on neli valimisringkonda - seal hääletavad valijad oma ringkonna piires. «Nendest valimistest alates on kasutusel elektrooniline valijate nimekiri ehk paberi asemel on nimekiri arvutis. See tähendab, et valija pole enam seotud ühe kindla valimisjaoskonnaga ja saab oma valimisringkonna piires valida, millises jaoskonnas hääletamas käia,» ütles Koitmäe.