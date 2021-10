Politsei saadab esmaspäeval Leetu seni suurima meeskonna

Leetu suunduva meeskonna seas on ka droonimeeskond ja kaks koerajuhti koos koertega, edastas politsei- ja piirivalveamet.

Politseiüksuse ülesanne on koostöös Leedu kolleegidega sealse piirilõigu õhuseire ning ebaseadusliku sisserände tõkestamine Valgevenest Leetu. Osa meeskonnast asub tööle sisserändajate kinnipidamis- ja majutuskeskustes, kus politseinike ülesanne on valvamine ja korra tagamine. Seekordse lähetuse pikkus on sarnaselt eelmistele üks kuu.

Siseminister Kristian Jaani ütles, et Eesti on Leedule võitluses Valgevenest lähtuva illegaalse immigratsiooni survega oluline koostööpartner ja meie panust hinnatakse seal väga kõrgelt. «Koostöös saame hübriidrünnakust tingitud olukorraga edukalt hakkama. On väga oluline, et meil on võimalus aidata Leedut kohapeal ja usun, et meie inimesed toovad tagasi väärt kogemuse,» ütles Jaani.

Politsei- ja piirivalveameti rahvusvahelise koostöö büroo juhi Reet Zeisigi sõnul on nii politsei tervikuna kui ka kolm senist Leedus käinud meeskonda saanud väga tugeva kogemuse võrra rikkamaks. «Meie jaoks on väga oluline abistada hädasolevaid sõpru, niikaua, kui seda abi vajatakse, sest nii teeme kõik endast oleneva, et vajadusel tuldaks appi ka meile. Seni Leedus tööd teinud Eesti politseinikud on saanud harukordse kogemuse, kuidas ühiste eesmärkide nimel samu väärtusi kandvate kolleegidega õlg õla kõrval massilist sisserännet ning selle mõjusid ohjata,» ütles Zeisig.