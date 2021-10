Ühendkuningriigi välisminister kinnitas pühendumust Balti riikidele

«Suurbritannia toetas Balti riikide iseseisvumist aastal 1991. 30 aastat hiljem seisame jätkuvalt nende kõrval, et üheskoos kaitsta ja edendada meie põhivabadusi,» sõnas Truss kohtumise eel.

Ühendkuningriik on NATO eelpaigutatud vägede (eFP) lahingugrupi raamriik Eestis. Järgmisel kuul Riias toimuva NATO välisministrite kohtumise eel plaanib Truss kinnitada, et Ühendkuningriik on valmis olema karm nende suhtes, kes käituvad reeglite vastaselt.