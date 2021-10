Kurm teeb teisipäeval vahekokkuvõtte Estonia ekspeditsioonist

Malta lipu all sõitev RS Sentinel alustas teekonda Hollandist Eemshaveni sadamast 18. septembril ja jõudis Estonia vraki juurde 22. septembri hommikul.

Mare Liberum on tänavu juulis omaste initsiatiivil asutatud sihtasutus, mille eesmärk on selgitada välja Estonia huku põhjused. Sihtasutuse juhataja on Margus Kurm, nõukokku kuuluvad Piret Kergandberg, Raivo Hellerma ja Carl Eric Laantee Reintamm.