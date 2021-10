Tornidel õhulennu teinud mootorrattur nihutas inimvõimete piire

Tellijale

Keity Meier on 26-aastane traielisõitja, kes võrdleb ühte vanimat motospordiala tantsimisega ratta peal. Traielisõiduks on spetsiaalne mootorratas, millega sõidetakse rasketel maastikel, kus on mitmesuguseid tehnilisi takistusi, nagu näiteks kivid-kännud, kuid õhulende sellega harilikult ei tehta. Traielisõitja eesmärk on Meieri sõnul teha võimalikult puhas sõit.

Meier on varemgi hulljulgete trikkidega hakkama saanud: sõitnud üle Emajõe kaarsilla kaare ja Tartu lauluväljaku kaare. Kõige hiljutisem julgustükk Swissôteli katusel oligi tema sõnul inspireeritud just kaarsillast. «Istusime maha ja mõtlesime, et mida veel teha, et kus Eestis need veidrad kohad on,» meenutas Meier. Swissôtel jäänud linnapildis kohe silma.