Karise avakõne võeti hästi vastu

See oli teadjamehe kõne, terviklik, akadeemiline, tasakaalu otsiv. Karis rõhutas parlamentaarse debati kvaliteedi olulisust, mulle jättis hea mulje. Kui arvestada isiklikke sümpaatiaid, suhtus president ka päris avatud meelega presidendi valimise korra muutmisse. Ta näitas avatud meelt, et soovib parlamendiga dialoogi arendada. Nüüd on pikk teekond kõigil ees.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev. FOTO: Gert Tali

Turvaline valik

Mart Võrklaev

Reformierakond

Turvaline, rahulik, ootuspärane, liiga palju üllatusi ei olnud. Markeeritud oli mitu teemat alates meie digieduloost ja -probleemidest ning sotsiaalprobleemid. Selline turvaline asjade ülekordamine on aeg-ajalt vajalik ja ametisse astumisel pigem sobilik. See võiks kõnetada laiemalt inimesi. Kõrvu teritas Covidi vastu vaktsineerimise teema ja teaduspõhise lähenemise olulisus. Teadusinimesena on ta eestkõnelejana usutav ning tal on roll selles kriisis kaasa aidata.