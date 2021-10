Iraagi sadristide sõnul jätkavad nad parlamendis suurima rühmana

«Ligikaudne arv on 73 kohta 329 -st,» ütles sadristide esindaja uudisteagentuurile AFP.

Valimiskomisjoni ametnik oli juba varem kinnitanud, et pühapäevaste valimiste esialgsed tulemused näitasid sadristide edu.

Vaatlejad prognoosisid juba ette madalat valimisaktiivsust sügava usaldamatuse tõttu poliitilise klassi vastu. See oli madalaim alates 2003. aastast, mil USA juhitud rünnakuga kukutati võimult diktaator Saddam Hussein.

«Tekkinud on üleüldine apaatia. Inimesed lihtsalt ei arva, et valimised on mingitmoodi olulised, sest midagi kunagi paremaks ei muutu,» ütles Iraagi teadlane Sajad Jiyad.