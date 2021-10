Mammograafiabussis saab teisipäevast testida ka C-hepatiidi suhtes

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) defineerib C- hepatiiti kui haigust, mis põhjustab globaalselt suurt terviseriski, kuna igal aastal sureb C-hepatiidi viirusest põhjustatud haigustesse ligi 400 000 inimest. WHO hinnangul ei ole ligi 80 protsenti C-hepatiidi viirusega nakatunud inimestest teadlikud, et nad on viirusekandjad. Eestis on hinnanguliselt 20 000 viirusekandjat ja kuna paljudel juhtudel kulgeb viirus märkamatult, siis ei teagi inimesed, et nad on nakatunud.