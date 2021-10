Osa Eesti vaimulikkonnast pöördus geikristlasest preestri Meelis Sülla vastu

Vaimulikud ja koguduste liikmed toonitasid oma pöördumises, et Augsburgi usutunnistus õpetab, et piiskopiamet seisneb «jumaliku õiguse kohaselt evangeeliumi kuulutamises, pattude andeksandmises, õpetuse üle otsustamises, evangeeliumiga vastuolus oleva õpetuse hukkamõistmises ja jumalakartmatute inimeste, kelle jumalatu loomus on ilmne, kristlikust osadusest väljaheitmises …».

Nende sõnul on just seetõttu kogu kirikurahva ootus piiskopi suhtes kõrge. «Piiskopid peaksid seisma Jumala Sõnale toetuva kiriku õpetuse ja praktika kaitsel. Seda on nad ka oma ametivandes tõotanud,» kirjutasid nad.

Ei saa sallida patus elavaid õpetajaid

«Pidades silmas paljude Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku sõsarkirikute taganemist piibelliku õpetuse aluselt mõningates usu ja moraaliga seotud küsimustes ning seda, et see puudutab ka mitmeid meie kiriku ametikandjaid, kutsume üles EELK peapiiskoppi ja teisi piiskoppe kindlalt järgima ja kaitsma kiriku korduvalt väljendatud õpetust, et homoseksuaalse kalduvuse praktiseerimine kujutab endast pattu ning kirikul ei ole meelevalda seda õigeks kuulutada ega nimetatud pattu õigustavaid väärõpetuse kuulutajaid, nende hulgas ka neid, kes ise taolises patus elavad, õpetajaametis sallida,» kirjutasid EELK vaimulikud. Avaldusele allakirjutanute ja oma nime avalikustada lubanute nimekiri on siin.

«Seda on raske mitte isiklikult võtta, veelgi enam - minu hinnangul on see häbematu, kes te mind isiklikult tunnete, minu lugu teate ja olete kuulnud-näinud ka meie piiskoppe ustavalt lunastust Kristuses kuulutamas,» kirjutas Meelis Süld sotsiaalmeedias. «Olen nõutu ja nördinud, aga see kõik ei üllata mind,» lisas ta.