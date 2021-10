Teadusnõukoda: suurem rõhk digitõendite kontrollile

Teadusnõukoja juhi, Tartu Ülikooli viroloogiaprofessori Irja Lutsari sõnul juhtis nõukoda valitsuse tähelepanu vajadusele nõuda rohkem praegustest kontrollimeetmetest kinnipidamist: siseruumides tuleb kontrollida maskide kandmist ja ka digitõendi olemasolu. «Olen ise näinud, et poodides ei kanna enamik inimesi maski ning paljudes kohtades, kus tuleb digitõendit kontrollida, seda ei tehta ja alternatiivina kiirtesti ei kasutata,» lausus Lutsar. «Minu endaga on juhtunud nii, et digitõendi kontrollija tunneb mu ära, aga ütleb, et peab ikkagi kontrollima digitõendit – see on väga vastutustundlik suhtumine.»