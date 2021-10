«Seadus annab absoluutse õiguse ja võimaluse sellega (tuuleparkide arendusega – toim) tegeleda,» märkis mitme tuulepargi rajamise eest võitlev Harry Raudvere. Nii tema kui ka teised arendajad on kohtus võitnud tuulikute püstitamist takistada püüdnud kohalikke omavalitsusi. Takistus on olnud kaitseministeeriumi veto põhjendusel, et tuulikud segavad radarite tööd. «Kui poleks seda tsirkust tegema hakatud ja kõik tuulepargid, mis seisavad, oleksid valmis ehitatud, oleks Eestis elektri hind praegu absoluutselt teistsugune!» põrutas ettevõtja, kes on enda sõnul tuuleparkide teemal kohtus vaidlemisele kulutanud mitu miljonit eurot.