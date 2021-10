Raske otsus: Margus Kurm kaalus Estonia rambi ülestõmbamist

18. septembril Eemshaveni sadamast Estonia hukupaiga juurde startinud uurimislaeva RS Sentineli pardal Margus Kurmi juhitud ekspeditsiooni jälgides oli esimesest päevast tunda, et uurijate jaoks on laeva ramp ülisuure tähtsusega. On selge, et see 12 tonni kaaluv rauakolakas, mis veel kaks aastat tagasi Norra dokumentalistide sõnul kattis pääsu autotekile, kuid sel suvel tehtud videovõtete järgi eest oli tulnud, võib olla võtmeasitõend, mis annab vastuseid Estonia huku kohta, mis tooks viimaks rahu: kinnitaks või lükkaks lõplikult ümber ametliku huku versiooni.