Lasnamäe 55 000 postkasti jõuab otsepostitus vaktsineerimise kohta

«Lasnamäel on koroona vastu saanud kaitsesüsti liiga vähe inimesi. Olukorras, kus me iga päev saadame Eestis mõne lähedase, mõne vanaema või vanaisa haiglaravile ja pea iga päev keegi sureb, on ülioluline kasutada võimalust ennast ja oma lähedasi kaitsta. Lasnamäelased, palun vaktsineerige ennast COVID-19 vastu,» ütles sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa.

Tallinna ja Harjumaa COVID-19 vaktsineerimise koordinaatori Hanna Jäe sõnul ennustavad vaktsineerimispunktid suuremat huvi vaktsineerimiseks nädala teises pooles. «Esimeste päevade tagasiside on partneritelt olnud, et inimesed kasutavad hea meelega võimalust küsida lisainfot, mis on väga positiivne, sest nõustamisel on vaktsineerimise otsuse juures tähtis roll,» ütles Hanna Jäe.