Neljale akadeemikukohale kandideerib 20 teadlast

Teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere sõnul on akadeemia just nii tugev, kui tugev on tema liikmeskond. «Uute liikmete erialade määratlemisel lähtume ennekõike Eesti vajadustest ja täitmist vajavatest lünkadest akadeemia kui terviku kompetentsis. Eesmärk on olla valmis igal ajal riigile ja selle asutustele head nõu andma. Selline lähtekoht eeldab, et väljakuulutatud valdkondades oleks Eestis olemas mitmed väljapaistvad teadlased,» selgitas ta.