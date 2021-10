Vanglad otsivad paberivaba e-toimiku rakenduse loojat

Riigihangete registris on kuni 22. oktoobrini üleval kohtutoimikute digitaalseks edastamiseks kinnipeetavatele rakenduse väljatöötamise hange, mille eeldatav maksumus on 267 773 eurot.

Praegu saavad vangid kinnipidamisasutustes kohtutoimikute ja dokumentidega tutvuda üksnes paberkandjal nii, et need prinditakse neile välja. See on tingitud sellest, et seni on nutiseadmed vanglates turvariskide tõttu keelatud ning interneti kasutamine vangidel väga piiratud.