Tagaotsitav Meelis Kaldalu tabati tuttava juurest Raplamaa metsast

Siseminister Kristian Jaani vastas kolmapäevases riigikogu infotunnis küsimustele, mis puudutasid pommiähvarduse eest kahtlustavana tagaotsitavaks kuulutatud Meelis Kaldalu tabamiseks korraldatud politseioperatsiooni.

Jaani sõnul korraldas politsei 5. oktoobril prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal Kaldalu leidmiseks läbiotsimise. Minister tõi esile, et Kaldalu hoidis kõrvale kohtumenetlusest ja oli tagaotsitav. Tema sõnul oli politseil alust arvata, et tagaotsitav viibib Raplamaal Jaan Hatto elupaigas ning Hatto aitab Kaldalul end varjata.

Jaani: majaomanik takistas operatsiooni läbiviimist

Jaani sõnul takistas Hatto operatsiooni läbiviimist ning politsei rakendas tema suhtes jõudu. «Politsei pidi kasutama ka jõudu selleks, et avada selle kinnistu uksed ja tuvastada erinevaid peidikuid,» ütles Jaani.

Ministri sõnul põgenes Kaldalu metsa, kust ta mõne aja pärast tabati, majast umbes 500 meetri kauguselt. «See, et inimest ka metsa mindi otsima, on igati positiivne ja inimlik, et inimene ei jääks oktoobrikuisel sügisõhtul metsa üksinda ja kindlasti oleks ka tema tervis võinud seal metsas ohus olla,» ütles Jaani.

Ta toonitas, et et politsei tegutses prokuratuuri taotlusel kohtu loal. «Tegemist oli läbiotsimisega selleks, et leida tagaotsitav inimene. See tagaotsitav leiti, peeti kinni - kohtu loal peeti kinni - ja minu teada kohtuistungid on määratud 21. oktoobriks ja 29. oktoobriks,» ütles Jaani.

Minister lisas, et kinnistu omanik esitas 11. oktoobril politseile taotluse kahjude hüvitamiseks ning politsei tegeleb kaebuse läbivaatamisega.

EKRE: politsei tarvitas liigset jõudu

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme nimetas juhtunut järjekordseks näiteks politsei liigsest jõutarvitamisest.

Tema sõnul tungisid kiirreageerijad Raplamaal ajalehe Rahvuslik Teataja toimetaja Jaan Hatto elupaika, murdsid maha majaukse, lõhkusid pööningule pääsemiseks maja lakke augu, purustasid eemal asuva sauna ukse, võtsid majaomaniku sihikule, panid ta käed raudu ja hoidsid teda käed rauas põrandal sihikul viis tundi.

Helme sõnul olid operatsiooni kaasatud nii politseikoerad kui ka helikopter.

Politsei Lõuna prefektuur lükkas Facebookis ümber süüdistused liigse vägivalla kasutamises ja andis juhtunule omapoolse selgituse.

«Tõsi on see, et 5. oktoobril tegi Lõuna prefektuur Raplamaal Jaani kinnistul läbiotsimise tabamaks tagaotsitavat Meelis Kaldalu,» kirjutas politsei. «Paraku oli kinnistu omanik Jaan tõrges politseiga koostööd tegema ega soostunud ust avama, mistõttu tuli politseil kasutada jõudu valdusesse sisenemiseks, kuna oli teada, et seal võidakse varjata tagaotsitavat.»