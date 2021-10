Jaani: rändesurve korral aitab kaitsevägi rajada ajutisi piiritõkkeid

Jaani ütles kolmapäeval riigikogu liikmete küsimustele vastates, et praegu ei ole Eesti piiridel tekkinud olukorda, mis sarnaneks olukorraga Leedu, Läti ja Poola piiril Valgevenega. Ministri sõnul on politseil kaitseväega sõlmitud konkreetsed kokkulepped, mille kohaselt tuleb kaitsevägi piiril kriisiolukorra tekkides kiiresti appi piirile ajutisi tõkkeid paigutama.

«Selline koostöö on kaitseväega lausa igapäevane ja (politseil on- toim.) väga konkreetsed kokkulepped ka kaitseväe juhatajaga ja vastavates regioonides on kohaliku politseijuhi ja kohaliku brigaadiülemaga kokku lepitud, millal keegi appi tuleb, kui kiiresti ta tuleb, kuidas tuleb, milliste vahenditega,» ütles Jaani.