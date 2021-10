Lähiajal jäävad Vaba Lava uksed Narvas suletuks

Meos ütles, et kohtumisel ministeeriumi esindajatega vaadati pigem kaugemasse tulevikku. Paraku selle kohta, mis puudutab lähitulevikku ja kuidas maja lahti saaks teha, mingit positiivset tulemust ei selgunud. Asekantsler Taaniel Raudsepa sõnul on sellel aastal Vaba Lavale lisarahastust leida väga keeruline.

«Kui saaksime mingi positiivsema sõnumi, oleme kohe valmis uksi avama, antud hetkel on selle aasta seis ikkagi sama ja sellest on kahju,» rääkis Meos.

Kultuuriministeeriumi kommunikatsioonijuht Meelis Kompus sõnas, et Vaba Lava andis põhjaliku ülevaate oma tegevustest ja plaanidest Narvas, ministeerium rääkis etenduskunstide, sh ka Vaba Lava rahastamisest. «Meie kinnitasime, et kultuuriministeeriumi jaoks on tegemist riigieelarve protsessiga ning avaliku raha eraldamine väljaspool seaduses antud raami on keeruline, seega tuleb otsida muid püsivaid lahendusi,» täpsustas Kompus.