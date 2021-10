Haiglate igapäev: kõige raskemas seisus on vaktsineerimata patsiendid

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule ütles, et töö juhtimine patsientide maksimaalseks teenindamiseks haiglates üle Eesti käib kogu aeg. Covid-19 patsientide kõrval puudutab see tema sõnul samamoodi teiste patoloogiatega kimpus inimesi.

Sule märkis, et olukord on keerukas eelkõige töökorralduslikus mõttes, sest korraga tegeletakse kahe suunaga. Tõsiasi on, et igasugune haiglate võimekuse tõstmine Covid-19-patsientide ravi puhul tähendab samal ajal igasuguse muu ravi piiramist. «Täna (eile – toim) arutame Põhja regiooni staabiga, reedel Lõuna staabiga. Meie arutelu mõte on selles, kuidas teha võimalikult väikeste sammudega ja teineteist toetades nii, et saaksime enam-vähem normaalselt tegevust edasi hoida,» kõneles Sule.