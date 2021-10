Reinsalu: valitsuse energiahindade leevendamise plaanis on suuri probleeme

Reinsalu toob oma sotsiaalmeedia postituses välja, et võrgutasu kompenseerimine on ette nähtud vaid kuueks kuuks.

«Kahjuks on valitsuse ettepanek on disainitud nii, et ta inflatsiooni tõhusalt ei pidurda.»

«Mul on kahju, et minu ja Arvi Hamburgi, Sven Sesteri ja Priidu Pärna ettepanekut küll arutati, aga ei juletud seda otsustada. See ettepanek oleks alandanud nii gaasi, elektri kui toasooja käibemaksu 20 protsendilt 9 protsendile ja sellest oleks võitnus kõik tarbijad ja tõhusamalt tõkestatud inflatsiooni. Ma tegelikult ei näe alternatiivi nelja mehe ettepanelule ja usun et õige pea mõistab seda ka valitsus,» leiab Reinsalu.