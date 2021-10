California maastikupõlenguga võitleb 765 tuletõrjujat

Niinimetatud Alisali suurpõleng sundis rohkem kui üheks päevaks sulgema tähtsa maantee. Kahjutuli on laastanud Santa Barbara maakonnas 54 ruutkilomeetri suuruse ala ning on endiselt kontrolli alt väljas.

Tulekahju puhkes esmaspäeval ning liikus edasi ookeani suunas, sundides sulgema maantee US 101, mis on ainus peamine maantee sellel rannikualal.

Piirkonnas on antud sadadele inimestele evakueerumiskorraldus. Tule teele jäi kaks haagiselamute parklat, kuid hävines siiski vaid kaks ratastel kodu ja ülejäänud õnnestus päästa. Üks mees sai juhtunu käigus põletushaavu.

«Põhiprobleemiks on olnud tugevad tuuled, mis annavad kahjutulele hoogu ning mille tõttu on häiritud turvaline juurdepääs õnnetuskohale. Piiratud on õhusõidukite kasutamine tulekahju summutamiseks ja tuletõrjujate toetamiseks,» seisis aruandes.