Õigusloojad kogunevad seadusloome kvaliteedi üle arutama

«Meie ressurss on piiratud, mistõttu saame lubada endale üksnes oluliste teemadega tegelemist. On tähtis, et me tegeleme päris probleemide lahendamisega ning enne õiguslikku sekkumist hindame, kas seaduse muutmine on ikka möödapääsmatult vajalik. Kui aga seadust muuta tuleb, siis on väga oluline, et seaduse tekst oleks kirjutatud selges ja arusaadavas keeles,» ütles justiitsminister Maris Lauri konverentsi eel selle vajalikkusest rääkides.