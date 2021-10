President Karise kohtumised Läti ja Soome kolleegiga lükkusid edasi

Läti riigipea Covid-19 test andis täna hommikul positiivse tulemuse. Nii Läti kui Soome president osalesid eile Malmös toimunud kõrgetasemelisel foorumil. Seetõttu otsustas ka Soome president tänase kohtumise Eesti kolleegiga edasi lükata.

President Karisel oli täna hommikul telefonivestlus Läti presidendi Egils Levitsiga. Eesti riigipea soovis president Levitsile tervist ja kiiret paranemist. President Karis avaldas lootust oma Läti kolleegiga peatselt kohtuda. «On kurb, et praegu aeg on selline, kus koroonaviirus juhib meie elu, selle asemel, et meie seda ise juhiks. Teadust teinud inimesena ei oska mina täna muud nõu anda: vaktsineerige, kui tahate, et elu seisma ei jääks ja vaktsineerimisest loobunud ei hakka ühiskonnale piiranguid peale suruma,» sõnas president Karis.

Täna hommikul kohtus president Karis Riias Läti parlamendi spiikri Ināra Mūrniecega, et arutada Eesti ja Läti suhete tihendamist ning koostööd piirkondlikult, Euroopa Liidus ja laiemalt rahvusvahelistes organisatsioonides. «Läti on meie jaoks väga hea ja oluline partner, kellega tihe koostöö on pikk ja tugev,» lisas riigipea.

Eesti ja Läti kahepoolsest koostööst kõneldes peatuti tuleviku koostööraporti valmimisel, mis on järjekorras teine. President Karis avaldas lootust, et see annab veelgi hoogu suhete arendamisele.

Piirkondlikust julgeolekust kõneldes peatuti Valgevene poolt tekitatud hübriidkriisil Euroopa Liidu välispiiril. «Migrantide ärakasutamine poliitilise mõjutusvahendina on vastuvõetamatu. Euroopa Liidul tuleb sellele kohaselt reageerida,» rõhutas riigipea.

Veel kõneldi koostööst rahvusvahelistes organisatsioonides, sealhulgas ÜROs ning Läti kandidatuurist ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks. President Karis kinnitas: «Eestil on hea meel, et Läti on otsustanud korraldada järgmise Kolme mere tippkohtumise». Samuti räägiti piiriülese andmevahetusega seonduvast ning piirkondlikest taristuprojektidest, mille puhul oldi üksmeelel, et nende elluviimine on mõlemapoolne prioriteet ja Rail Balticu rajamisega tuleb võimalikult kiiresti edasi minna.