Tõhustusdoosi hilinemine võib eestlastele piire sulgeda

Oktoobri alguses teatas Euroopa ravimiamet, et tõhustusdoosi Pfizeri vaktsiiniga võib täiskasvanutele pakkuda kuus kuud pärast esmase kuuri lõppu. Sotsiaalministeeriumi tervise asekantsleri juhitav immunoprofülaktika komisjon soovitas Eestis tõhustusdoosi kõigile alla 65-aastastele täisealistele veel vähemalt kaks kuud edasi lükata. Esimeste seas vaktsineeritutel on tänaseks täis tiksunud juba ka pikem tähtaeg – kaheksa kuud.

Kaks päeva hiljem rääkis valitsuse liige, töö- ja terviseminister Tanel Kiik Õhtulehele, et Euroopas ega seega Eestiski polegi veel kokku lepitud plaani, millal alustada tõhustusdooside pakkumist elanikkonnale laiemalt. See aeg võib pikeneda ka aastani pärast esmast vaktsineerimist. Kuna kevadel ja suve hakul tehti kaitsesüste kõige agaramalt, tähendab see, et aastase ootamise korral poleks enne järgmist suve paljudel tõhustusdooside juurde asja.