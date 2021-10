Eesti lühiuudised

Tallinn kaalub kümne koolimaja tagasiostmist

Tallinna linn kaalub tõsiselt kahelt ettevõttelt koolimajade tagasiostmist, sest linna hinnangul on 15 aastat tagasi sõlmitud halduslepingud neile rahaliselt kahjulikud. 2006. aastal sõlmitud lepingud linna ning kahe ettevõtte – Urmas Sõõrumaale kuuluva Vivatex Holding OÜ ning toona Oliver Kruudale, nüüd Jaanus Otsale ning Olaf Hermanile kuuluva OÜ BCA Centeri – vahel on linnale rahaliselt ebasoodsad ning eesmärk on saada lepingud soodsamaks või need lõpetada ja koolid tagasi osta, ütles Tallinna linnasekretär Priit Lello. Koolide tagasiostmine pole linnale odav lõbu, Lello sõnul läheks see maksma hinnanguliselt 40 miljonit eurot. ERR